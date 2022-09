Kurioser Grund! Tsunoda in Monza hart bestraft

Yuki Tsunoda muss beim Großen Preis von Italien (am Sonntag, ab 13.30 Uhr LIVE bei Sky Sport F1) zehn Plätze weiter hinten starten. Das gaben die Stewarts am Freitag bekannt.

Der Grund für die harte Strafe gegen den 22-jährigen Japaner ist allerdings kurios: Tsunoda sammelte in der laufenden Saison zu viele Verwarnungen. Die Summe dieser Verwarnungen führte nun zu der Strafe – ausgerechnet für das Heimspiel von AlphaTauri in Monza.

Nachdem Tsunoda bereits in Bahrain, zweimal in Australien und Monaco verwarnt wurde, hatte er sich in der Vorwoche beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort erneut eine solche eingehandelt. Dort hatte sich der AlphaTauri-Pilot auf der Strecke abgeschnallt, nachdem er zunächst liegen geblieben war. Anschließend konnte Tsunoda allerdings doch weiterfahren und steuerte seine Box an. Dabei war er nicht angeschnallt.

