Kurioser Streit um Paderborn-Transfer Okpala

Nachdem der SC Paderborn den Transfer von Waldhof Mannheims Kennedy Okpala verkündet hat, reagiert der Drittligist mit einem kuriosen Statement.

„Der SV Waldhof Mannheim 07 hat mit Verwunderung die heutige Pressemitteilung des SC Paderborn bezüglich des Wechsels von Kennedy Okpala zur Kenntnis genommen“, teilte der Drittligist auf der Vereinsseite mit. Es wird noch verrückter: „Kennedy Okpala hat seinen laufenden Vertrag zum Jahresende gekündigt und ist heute nicht zum Training erschienen. Ein solches Verhalten wird vom SV Waldhof Mannheim 07 nicht toleriert. Kennedy Okpala ist weiterhin Spieler des SV Waldhof.“

Paderborn verkündete Okpala um 13 Uhr als Winter-Neuzugang. Beim SCP unterschrieb er „einen langfristigen Vertrag“ und reist „direkt ins Trainingslager nach Belek“, heißt es. Das möchte Mannheim nicht akzeptieren. Auf das Waldhof-Statement hat der Tabellenvierte der 2. Bundesliga noch nicht reagiert.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago