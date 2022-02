Kurioser Trikot-Fail bei Barcas Ferran Torres

via

via Sky Sport Austria

Ferran Torres vom FC Barcelona hat während und nach dem UEFA Europa League-Spiel gegen den SSC Neapel (1:1) aus mehreren Gründen für Aufsehen gesorgt. Der Barca-Neuzugang spielte zweitweise mit einem falschen Trikot und bricht dann in Tränen aus.

Zunächst kehrte der spanische Nationalspieler nach der Halbzeitpause mit einem fehlerhaften Trikot auf das Spielfeld im Camp Nou zurück. Richtig ins Auge fiel dies den meisten Zuschauern erst, als Torres im Anschluss an sein Ausgleichstor in der 59. Spielminute das Barcelona-Logo auf dem Trikot küssen wollte. Doch dieses fehlte – ebenso wie das Emblem des Ausrüsters.

Wie konnte es dazu kommen? Nach Informationen der AS handelte es sich dabei wohl um einen Produktionsfehler. In der ersten Halbzeit trug Torres noch ein korrektes Trikot mit Vereinswappen und Ausrüsterlogo.

Nach Torres‘ Ausgleich drückten die Blaugrana gegen Napoli auf den Siegtreffer und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Diese führten aber zu keinem weiteren Treffer, vor allem der 21 Jahre alte Stürmer ließ einige gute Gelegenheiten aus.

Vergebene Chancen: Torres weint nach Spielende

Dies ging nicht spurlos an Torres vorbei. Nach Spielende auf dem Weg in den Spielertunnel brach er in Tränen aus.

Unterstützung und Trost erhielt der „Mann des Spiels“ postwendend von Barca-Legende Carlos Puyol. „Ferran wird uns noch viel Freude bereiten“, schrieb Puyol auf Twitter.

@FerranTorres20 nos dará muchas alegrías. Visca el Barça. 💙❤️ — Carles Puyol (@Carles5puyol) February 17, 2022

Bild: Imago