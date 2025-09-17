Borussia Dortmund lieferte sich zum Start der Königsklasse ein packendes 4:4 bei Juventus Turin – doch neben den acht Toren sorgte auch ein kurioses Detail bei BVB-Star Serhou Guirassy für Aufsehen. Auf dem Trikot des guineisch-französischen Stürmers fehlte der Name.

Champions-League-Auftakt, acht Tore, pure Dramatik – und ein kurioser Trikot-Moment: Borussia Dortmund und Juventus Turin lieferten sich ein spektakuläres 4:4 in Turin. In einem denkwürdigen Spielverlauf wechselten Führungen, Emotionen und Fehler – und nicht alle passierten auf dem Rasen.

Denn bei BVB-Stürmer Guirassy fiel ein ungewöhnlicher Trikot-Fauxpas auf. Normalerweise steht beim BVB über der Rückennummer der Spielername und unter der Zahl „Dortmund“. Bei Guirassy jedoch stand oben und unten „Dortmund“ – sein Name fehlte komplett. Ein seltener Ausrutscher beim Trikotdruck, der inmitten des Spektakel-Abends auffiel.

Kurioser Guirassy-Fauxpas im Spiel gegen Juventus

Auch Ex-Salzburger Karim Adeyemi konnte sich nach dem Spiel in der Mixed-Zone ein Grinsen nicht verkneifen und scherzte: „Vielleicht Marketing?“

(skysport.de) / Bild: Imago