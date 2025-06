Kurioses Chelsea-Aus für Sancho – kommt ein BVB-Star?

Jadon Sancho konnte sich nicht mit dem FC Chelsea einigen und macht womöglich Platz für BVB-Star Jamie Gittens.

Nach einem Jahr ist das Blues-Kapitel für Jadon Sancho beendet!

Nach Sky Sport DE Informationen und wie The Athletic am Dienstag vermeldete, konnte sich der Chelsea-Star, den die Blues von United für ein Jahr ausgeliehen hatten, nicht mit dem PL-Klub über einen langfristigen Deal einigen und soll die Stamford Bridge nach Vertragsende am 30.Juni verlassen.

Chelsea muss nun eine Strafe in Höhe von etwas sechs Millionen Euro an Manchester United bezahlen, da die Blues nicht die Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen Euro erfüllen können. Der 25-Jährige prüft nun Optionen in England und Europa, um einen neuen Verein zu finden, da Sancho bei den Red Devils, zu denen er formell zurückkehrt, offenbar keine Zukunft hat.

Gittens als Sancho-Ersatz?

Ersatz könnte Chelsea nun beim BVB finden, so ist der PL-Klub nach der Sancho-Entscheidung umso mehr an Flügelspieler Jamie Gittens interessiert. Nach Sky Sport DE Informationen hat der BVB allerdings noch kein offizielles Angebot für den 20-Jährigen erhalten, der sich aktuell mit Dortmund auf die Klub-WM vorbereitet.

Chelsea befindet sich dennoch weiterhin in Gesprächen mit Gittens, Dortmund und seinem Management, während der FC Bayern sich aktuell nicht mehr konkret mit dem jungen Engländer beschäftigt, da man den Fokus auf andere Profile gelegt hat.

(Red.)

Bild: Imago