Kurswechsel! Bayern-Star kein Verkaufskandidat mehr

Eigentlich war Min-Jae Kim klarer Verkaufskandidat beim FC Bayern. Doch jetzt kam es intern zu einem Kurswechsel beim deutschen Rekordmeister.

Eine prominent besetzte Stamminnenverteidigung: An Dayot Upamecano und Jonathan Tah führt beim FC Bayern kein Weg vorbei. Minjae Kim muss sich folglich zumeist als Herausforderer hinter dem Star-Duo anstellen. Ein vorzeitiger Abschied ist zum aktuellen Stand aber kein Thema mehr.

Nach Sky Sport-Infos fand beim deutschen Rekordmeister ein Umdenken statt: Nach einer internen Planänderung gilt Kim derzeit nicht mehr als Verkaufskandidat.

Sollte im Sommer kein XXL-Angebot bei den Münchnern eingehen, wollen die Bayern mit dem 29-Jährigen in die neue Saison gehen.

Kim stark im Saisonendspurt der Bayern

Kim wechselte 2023 für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel nach München. Seitdem absolvierte er 116 Pflichtspiele für den FC Bayern. Dabei erzielte Kim fünf Treffer und bereitete drei weitere vor.

In der vergangenen Spielzeit kam er in 37 Partien zum Einsatz (ein Tor, ein Assist). Gerade im Saisonendspurt konnte er noch einmal mit starken Leistungen Argumente für eine Weiterbeschäftigung sammeln. Auch innerhalb der Mannschaft genießt Kim ein hohes Ansehen. Sein Vertrag ist noch bis 2028 gültig.