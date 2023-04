Kurz vor Comeback: Weiterer Rückschlag bei Galvao

Austria Wien muss beim kommenden Auswärtsspiel gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg auf Verteidiger Lucas Galvao verzichten. Der 31-Jährige zog sich in der laufenden Trainingswoche einen Muskelfaserriss in der Wade zu und fällt vorerst erneut aus.

Vor seiner ersten Verletzung in der aktuellen Saison zählte Galvao zum Stammpersonal unter Ex-Trainer Manfred Schmid. Galvao zählte vor seiner ersten Verletzung zum Stammpersonal unter Ex-Trainer Manfred Schmid, nur drei Spiele verpasste der Innenverteidiger aufgrund einer Kartensperre. Sein bisher letztes Spiel bestritt der Brasilianer am 13. November vergangenen Jahres in der Generali Arena gegen den Wolfsberger AC. Auf sein Debüt unter Neo-Trainer Michael Wimmer muss Galvao also noch warten.

Bild: GEPA