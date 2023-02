Vor der Trade-Deadline: New Jersey holt Schweizer Superstar Meier

Knapp fünf Tage vor dem Deadline-Day gab es in der National Hockey League gleich sechs Trades. Mit dem Schweizer Timo Meier wechselte am Sonntag auch einer der dicksten Fische auf dem Markt das Team.

Der 26-jährige Flügelstürmer wurde von den San Jose Sharks zusammen mit Verteidiger Scott Harrington, einem Fünftrunden-Pick im NHL-Draft 2024 und einigen Talenten zu den New Jersey Devils getraded. Im Gegenzug erwarb San Jose Andreas Johnsson, Fabian Zetterlund, Nikita Okhotiuk, Shakir Mukhamadullin sowie ein Erstrunden Draftpick 2023, ein Zweitrunden Draftpick 2024 und ein Siebtrunden-Draftpick 2024 von den Devils.

Der Vertrag des Eidgenossen läuft im Sommer aus. New Jersey besitzt nun aber die Verhandlungsrechte mit Meier. Ein langjähriger Deal mit einem Jahresgehalt von etwa 10 Millionen US-Dollar dürfte spätestens im Sommer ausgehandelt werden.

Meier wurde wurde im NHL-Draft 2015 an neunter Stelle von den Sharks ausgewählt und kam seitdem auf 316 Punkten (154 Tore, 162 Assists) in 451 Spielen. In New Jersey wird Meier auf seine Schweizer Landsmänner Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid treffen.

Tampa Bay holt Jeannot

Einen weiteren großen Deal wickelten die Tampa Bay Lightning und Nashville Predators ab. Die „Bolts“ holten Flügelstürmer Tanner Jeannot nach Florida, im Gegenzug erhielt Nashville Verteidiger Cal Foote und fünf Draftpicks: Ein Erstrunden Pick 2025, ein Zweitrunden Pick 2024, ein Drittrunden Pick 2023, ein Viertrunden Pick 2023 und ein Fünftrunden Pick 2023.

Der 25-jährige Jeannot ist für seine harten Checks bekannt. Der Kanadier ist der Spieler mit den viertmeisten Checks in der aktuellen Spielzeit. Er wird wohl in Tampa Bays dritten Angriffsreihe eingesetzt werden.

Vegas und Dallas verstärken sich

Die Vegas Golden Knights haben am Sonntag Ivan Barbashev von den St. Louis Blues erworben. Im Gegenzug wechselte Talent Zach Dean zu den Blues. Barbashev soll dem Angriff der Golden Knights mehr Tiefe geben.

Auch die Dallas Stars haben einen jüngeren Spieler für mehr Offensivpower in dieser Saison abgegeben. Denis Gurianov wird zukünftig für die Montreal Canadiens auflaufen, dafür holten die Stars den 33-jährigen Stürmer Evgeni Dadonov nach Texas.

Alle NHL-Ergebnisse vom Sonntag:

Buffalo Sabres – Washington Capitals 7:4

Minnesota Wild – Columbus Blue Jackets 3:2 n.V.

Winnipeg Jets – New York Islanders 0:4

New York Rangers – Los Angeles Kings 5:2

Pittsburgh Penguins – Tampa Bay Lightning 7:3

Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs 1:5

Arizona Coyotes – Nashville Predators 2:6

