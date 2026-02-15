Kurz vor Spielende: Rapid-Fans sorgen für Spielunterbrechung

Das 348. Wiener Derby ist von unschönen Szenen kurz vor Spielende überschattet worden. Die Rapid-Fans warfen in den Schlussminuten beim Spielstand von 0:2 Gegenstände auf das Spielfeld der Generali-Arena.

Die Austria lag kurz vor Spielende dank Treffern von Johannes Eggestein (15.) und Reinhold Ranftl (34.) in der ersten Hälfte mit 2:0 voran. In Halbzeit zwei gab es keine weiteren Tore.

Rapid-Fans sorgen für Unterbrechung

Auf den Rängen waren erstmals seit September 2024 bzw. vier Derbys die Auswärtsfans wieder zugegen. Nach einer eher dürftigen Rapid-Vorstellung entlud sich die Frustration der Anhänger im Finish mit dem Werfen zahlreicher pyrotechnischer Gegenstände.

Schiedsrichter Markus Hameter unterbrach die Partie offiziell in der 90. Minute und schickte beide Teams gemäß des Dreistufenplans der Liga in die Kabine. Nach etwa zehn Minuten ging das Match unter dem Jubel der Austria-Fans zu Ende.

Herzog zur Unterbrechung: „Bei Rapid geht es sportlich wie allgemein drunter und drüber“

Offizielles Statement der Bundesliga

Sky Sport Austria liegt nach den Vorfällen folgendes Statement der Österreichischen Fußball-Bundesliga zu den Vorfällen vor:

Der Senat 1 wird bezüglich der heutigen Vorfälle tagen. Sollte der Senat zum Entschluss kommen, dass die Bewährungsauflagen verletzt wurden, werden für 3 Top-Spiele der Heimfansektor sowie der gegenüberliegende Fansektor gesperrt (sodass kein alternativer Fansektor gebildet werden kann). Obendrein werden die heutigen Vorfälle seitens der Fans des SK Rapid sanktioniert.

(Red./APA)