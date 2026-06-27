Kurz vor Wimbledon: Osaka muss im Finale von Bad Homburg aufgeben

Die Japanerin Naomi Osaka hat am Samstag kurz vor dem Grand-Slam-Tennisturnier von Wimbledon im Finale von Bad Homburg wegen Fußproblemen aufgegeben.

Nutznießerin beim Stand von 6:1,1:0 war die Tschechin Karolina Muchova.

Keys gewinnt in Eastbourne

Den Rasen-Titel in Eastbourne holte die US-Amerikanerin Madison Keys durch ein 7:5,6:4 gegen die Deutsche Tatjana Maria.

Bei den Männern sicherte sich Alejandro Davidovich Fokina auf Mallorca gegen den US-Amerikaner Ethan Quinn mit 7:6(4),6:3 seinen ersten ATP-Titel.

Kopp verpasst Challenger-Titel knapp

Auf Challenger-Ebene hat der Tiroler Sandro Kopp auf Sand das ATP-50-Endspiel von Plowdiw nach Auslassen von Matchbällen gegen den Spanier Inaki Montes-De La Torre nach knapp dreieinhalb Stunden 6:7(5),6:3,6:7(8) verloren.

Der 26-Jährige verbessert sich in der Weltrangliste als Nummer sechs Österreichs unter die Top 300 auf ein neues Karrierehoch.