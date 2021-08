via

via Sky Sport Austria

Volleyball-Männer-Vizemeister Aich/Dob steht ohne Trainer da.

Der Kroate Ratko Peris teilte Sportdirektor Martin Micheu am Donnerstag drei Tage nach Amtsantritt mit, dass er im Kopf nicht bereit für den Job sei. “Vielleicht war ihm Bleiburg einfach zu klein”, meinte Micheu auf der Club-Homepage. Ein Nachfolger soll nun bis Anfang nächster Woche gefunden werden. Micheu will zuletzt in der Auswahl gestandene Coaches kontaktieren, auch Anfragen aus Brasilien und Belgien gebe es.

(APA)/Bild: GEPA