Kvitfjell-Abfahrt nach erneuter Trainingsabsage auf der Kippe

Da am Freitag auch das zweite und letzte Abfahrtstraining abgesagt wurde, findet laut aktuellem Stand an diesem Wochenende in Kvitfjell keine Abfahrt der alpinen Ski-Frauen statt.

Erneut verunmöglichten anhaltender Schneefall und Nebel auch die zweite Übungsfahrt. Vom Weltverband FIS gab es zunächst keine weiteren Infos, mögliche Alternativszenarien wurden diskutiert.

Auf der vorletzten Speed-Station in diesem Weltcup-Winter wären eine Abfahrt (Samstag) und ein Super-G (Sonntag) geplant gewesen. Bleibt es bei der Absage, sind die Chancen auf die kleine Abfahrtskugel für Lara Gut-Behrami erheblich gestiegen. Bei dann noch einem ausständigen Rennen hätte die Schweizerin 68 Punkte Vorsprung auf die erste Verfolgerin Stephanie Venier und 72 auf Cornelia Hütter.

