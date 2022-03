Kyrgios zeigt in Miami auf

Nick Kyrgios macht endlich wieder sportlich auf sich aufmerksam. Der 26-Jährige fertigte bei den Miami Open Andrey Rublev ab und zeigt im Jahr 2022, das mit ihm auf dem Platz wieder zu rechnen ist.

Kyrgios bezwang im Hard Rock Stadium von Miami in der Runde der letzten 64 den völlig chancenlosen Rublev in 52 Minuten 6:3, 6:0. Dabei spielte der Australier mitreißendes Angriffstennis. Eine Vorhand-Peitsche von Kyrgios im ersten Satz wurde dabei mit satten 158 km/h gemessen. In dieser Form ist der Mann aus Canberra kaum zu stoppen.

Dabei kassierte Kyrgios ein frühes Break zum 1:2, ließ sich davon aber nicht beirren. Denn in der Folge machte der 26-Jährige mit seinem Gegenüber, immerhin der Nummer sieben der Welt, was er will. Insbesondere mit knallharten und präzisen Returns kaufte er dem Russen den Schneid ab. „Ein paar Punkte können das Momentum verändern. Ich habe in den letzten vier Monaten gut returniert und wenn ich dann ein gutes Gefühl habe, serviere ich auch stark“, meinte Kyrgios.

Video: Kyrgios mit Tweener

Natürlich durften im Spiel des sechsmaligen ATP-Turniersiegers auch ein Tweener sowie ein Unterarm-Aufschlag (bei Matchball) nicht fehlen. Das gehört einfach zum Spiel und der Show des Australiers mit dazu. Dennoch haben sich die Leistungen von Kyrgios in den vergangenen Monaten stabilisiert. Viel Selbstvertrauen hat er zudem mit seinem Grand-Slam-Sieg im Doppel an der Seite von seinem guten Freund Thanasi Kokkinakis in seiner australischen Heimat dazugewonnen.

Kyrgios rutscht in Weltrangliste ab

Zwei Jahre lang war der ehemalige Juniorenchampion bei den Australian Open aufgrund der Corona-Pandemie eher selten auf dem Tenniscourt zu sehen. Kyrgios, einst Nummer 13 der Welt, rutschte immer weiter in der Rangliste ab. Aktuell wird er auf Position 102 geführt. Doch da gehört er spielerisch nicht hin.

In Indian Wells schaltete der 26-Jährige auf dem Weg ins Viertelfinale mit Casper Ruud und Jannik Sinner bereits zwei Top-Ten-Spieler aus. Dort war dann erst in einem Thriller über drei Sätze und 2:46 Stunden gegen Rafael Nadal Schluss. Der spanische Superstar und US-Open-Sieger Daniil Medvedev (bei den Australian Open) sind die einzigen beiden Spieler, die Kyrgios dieses Jahr besiegen konnten.