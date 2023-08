LA Lakers ehren verstorbene Legende Bryant mit Statue

Die Los Angeles Lakers setzen ihrem vor über drei Jahren verstorbenen Basketball-Helden Kobe Bryant ein weiteres Denkmal.

Wie der Club aus der nordamerikanischen Profiliga NBA am Donnerstag mitteilte, wird am 8. Februar 2024 eine Bronzestatue Bryants auf dem Star Plaza vor der heimischen Arena enthüllt. Für die Lakers war der 18-fache NBA-All-Star, der in seiner 20-jährigen Profi-Karriere nur für die Kalifornier spielte, einst mit den Trikotnummern 8 und 24 eingelaufen.

Am 26. Jänner 2020 kam der damals 41-jährige Bryant bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Die Statue war bereits nach Bryants Rücktritt 2016 geplant worden, an den ersten Entwürfen hatte er sich selbst noch beteiligt. Bryant ist nach Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Earvin „Magic“ Johnson, Jerry West und Chick Hearn der siebente Lakers-Spieler, der mit einer Statue geehrt wird.

(APA)/Bild: Imago