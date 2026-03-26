„La Monumental“ steht! F1-Kurs in Madrid nimmt Form an

Eine der steilsten Kurven der Formel 1 steht schon bald in Madrid. La Monumental nennt sich der Abschnitt des neuen Stadtkurses, auf dem am 13. September erstmals der Große Preis von Spanien stattfindet.

Die Asphaltierung der Kurve wurde in dieser Woche abgeschlossen, es sei die „größte technische Herausforderung“ beim Bau der Strecke gewesen, teilte die Königsklasse mit.

Madrid bringt längste Kurve in den Rennkalender

Mit 550 Metern wird es die längste Kurve im Kalender sein, etwa sechs Sekunden werden die Fahrer pro Runde in dem steilen Abschnitt verbringen. Auch die Überhöhung ist besonders: 13,5 Grad beträgt die Neigung, die steilste Kurve der Formel 1 im niederländischen Zandvoort weist eine Neigung von 19 Grad auf. Derartige Abschnitte sind eine Seltenheit in der Formel 1, und auch die legendären Oval-Kurven im Motor Speedway von Indianapolis sind weniger steil.

(SID/skysport.de) / Bild: Imago