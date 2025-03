Der kurz vor Weihnachten in St. Moritz abgesagte Frauen-Super-G wird am 14. März in La Thuile nachgetragen.

Das gab der Weltverband FIS am Samstagabend bekannt. Das Weltcup-Programm in dem Ski-Resort im Aostatal verschiebt sich dadurch etwas: Nach zwei Trainingsläufen am Dienstag und Mittwoch findet am Donnerstag, 13. März, die Abfahrt statt, ehe am Freitag und Samstag zwei Super-G folgen.

(APA) / Bild: GEPA