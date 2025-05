LA28: NFL erlaubt Profis Olympia-Teilnahme

Die Footballstars dürfen zu Olympia: Die US-Profiliga NFL hat in einer Abstimmung unter den Team-Eigentümern der Abstellung ihrer Spieler für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles zugestimmt. Das teilte die Liga am Dienstag mit. „Es ist eine unglaubliche Ehre für jeden Sportler, sein Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten, die der Höhepunkt des Weltsports sind“, sagte NFL-Commissioner Roger Goodell.

(Flag-)Football ist 2028 erstmals bei Sommerspielen im offiziellen Programm, 1932 in LA war es Demonstrationssport. Wie die NFL mitteilte, dürfe von jedem Team jedoch nur ein Spieler an den Spielen teilnehmen – zusätzlich zu den von den Vereinen benannten internationalen Spielern, die für ihr jeweiliges Heimatland spielen dürfen.

Mehrere bekannte Profis haben in der Vergangenheit bereits ihr Interesse bekundet. Unter anderem der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown hatte schon vor einiger Zeit betont, dass er bei der Flag-Football-Premiere dabei sein will.

„An den Olympischen Spielen teilzunehmen, sei es für die Vereinigten Staaten oder für Deutschland, den Sport zu spielen, den ich am meisten liebe und mit dem ich aufgewachsen bin, wäre ein wahr gewordener Traum“, sagte der Wide Receiver der Detroit Lions vor zwei Jahren am Rande des Pro Bowl in Las Vegas.

Seit 2023 wird beim Pro Bowl ein Flag-Football-Wettbewerb durchgeführt, die Variante des Sports ist kontaktlos. Bei den Spielen von Los Angeles (14. bis 30. Juli 2028) sollen sechs Männer- und sechs Frauenteams teilnehmen, wobei jedes Team aus 10 Spielern besteht.

(SID)/Bild: Imago