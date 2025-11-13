Lacroix neuer Headcoach der Graz99ers

Der Kanadier Dan Lacroix ist der neue Trainer der Graz99ers. Der 56-Jährige mit Erfahrung an der Bande bei u.a. den NHL-Clubs in New York, Montreal und Tampa Bay sowie den Kölner Haien wird die Mannschaft am kommenden Mittwoch beim Training kennenlernen.

Das Debüt als Head Coach sei von den behördlichen und Visa-Formalitäten abhängig, teilte der Club mit. Die Steirer hatten sich am 25. Oktober von Trainer Harry Lange getrennt. In der ICE Hockey League sind sie derzeit Fünfte.

Lacroix „fachlich und menschlich Weltklasse“

„Sowohl fachlich als auch menschlich Weltklasse. Seine fachlichen Kompetenzen haben uns nach wenigen Sekunden unserer Gespräche überzeugt“, sagte Sportdirektor und Interims-Head-Coach Philipp Pinter über Lacroix. „Ob von Spielern, Trainern oder Managern, ob aus der NHL oder aus Europa – man hört von ihm nur das Allerbeste.“ Die Vertragsdauer wurde vorerst bis Saisonende vereinbart. „Ich freue mich schon sehr, die Spieler, das Trainerteam, all die Menschen hinter der ganzen Organisation und die Fans kennenzulernen und gemeinsam am Erreichen unserer Ziele zu arbeiten“, wurde Lacroix zitiert.

(APA) / Bild: Imago