Längere Laufzeit & mehr Gehalt! Fernandes verlängert bei ManUnited

Manchester United hat den Vertrag mit Leistungsträger Bruno Fernandes bis 2026 verlängert – mit Option auf weitere zwölf Monate. Das hat der Klub am Freitag bekanntgegeben.

Der ursprüngliche Vertrag, den Fernandes bei seinem Wechsel von Sporting Lissabon im Januar 2020 unterzeichnete, hatte eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren mit der Option auf weitere zwölf Monate. Doch nun hat er einen verbesserten Vertrag unterzeichnet.

Fernandes zur Vertragsverlängerung: „Selbst nach zwei Jahren ist es immer noch ein tolles Gefühl, im Old Trafford aufzulaufen, die Fans mein Lied singen zu hören und vor dem Stretford End ein Tor zu erzielen. Es ist ein echtes Privileg, dieses Trikot zu tragen und für unseren unglaublichen Verein zu kämpfen. Es gibt noch so viel mehr, was ich hier erreichen möchte, und ich weiß, dass das auch für den Rest der Mannschaft und des Teams gilt. Mehr als alles andere wollen wir den Fans den Erfolg geben, den sie verdient haben. Wir haben in den letzten Jahren einige großartige Momente erlebt, aber das Beste liegt noch vor mir und diesem Team.“

Fernandes mit 88 Scorerpunkten in 117 Spielen

Der 27-Jährige war in seinen ersten 18 Monaten im Old Trafford der herausragende Spieler des Vereins, in dieser Saison kann er jedoch nicht an seine bisherige Form bei den Red Devils anknüpfen.

Seit seinem Wechsel von Sporting hat Fernandes 117 Spiele für United absolviert und dabei 49 Tore in allen Wettbewerben erzielt. Zudem legte er 39 weitere Treffer auf.

