Längeres Transferfenster: Bundesliga verschiebt Deadline Day

Vorteil im Transferpoker? Österreichs Profiligen verschieben das Ende der Sommer-Transferzeit nach hinten – und weichen so den Deadline Days der Top-Ligen aus.

Das Transferfenster schließt demnach am Donnerstag, den 5. Septmeber und damit nach dem Ende der Übertrittszeit der Serie A (am 31. August), der Premier League, der Primera Division, der deutschen Bundesliga sowie der Ligue 1 (jeweils am 2. September). Dies berichtet transfermarkt.at in Berufung auf die diesbezüglichen Daten der FIFA.

Bereits zuletzt war dies beim Winter-Transferfenster der Fall, als dieses erst am 6. Februar endete. Österreich wählt damit im kommenden Sommer den gleichen Schlussstag wie Kroatien und Russland aus, noch später schließt die Transferperiode unter anderem in der Schweiz (9. September) und der Türkei (13. September).

Beitragsbild: GEPA.