Längle: Abstieg wäre für Altach „verkraftbar“

Der SCR Altach kann nur mit einem Sieg in der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol (Freitag, ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria) den Abstieg verhindern. Altach-Geschäftsführer Christoph Längle spricht bei „Dein Verein“ über das „Finale“ sowie über die Folgen eines Abstiegs in die 2. Liga.

„Für uns wäre ein Abstieg verkraftbar. Wir haben in den vergangenen Jahren positiv gewirtschaftet. In diesem Bereich sind wir unter den Top-Sechs in Österreich. Das ermöglicht uns eine solide, gesunde und fundierte Basis für die Zukunft. Es würde die Entwicklung des SCR Altach nicht stoppen, aber es würde sie bremsen. Wir mussten uns auch mit Zweitliga-Plänen befassen. Das ist auch Teil der Lizenzierung heuer. Ich habe dieses Thema auch intensiver durchleuchtet. Ich bin überzeugt, dass diese Pläne in der Schublade bleiben“, sagt Längle.

Über das entscheidende Spiel am Freitag sagt Längle: „Bei uns war der 20. Mai immer in den Köpfen eingebrannt. Wir haben im Verein immer von diesem Datum gesprochen. Wir waren am Samstag die Mannschaft, die am meisten unter Druck war. Wir mussten gewinnen und die Mannschaft hat geliefert. Sie ermöglichen uns dieses Endspiel und das setzt unheimliche Kräfte frei. Wir wissen auch, dass das Spiel am Freitag ein ganz anderes sein wird. Man darf in keine Euphorie verfallen. Es ist aber legitim, dass sich das Selbstvertrauen gesteigert hat und man selbstbewusst in die Partie hineingehen kann.“