Längle über Sportdirektor-Suche in Altach: “Hannes Aigner hat einen Stein im Brett”

Nach der Trennung von Sportdirektor Christian Möckel läuft beim SCR Altach die Suche nach einem Nachfolger. Ein Name, der Möckel bei den Altachern beerben könnte, ist Hannes Aigner. Der langjährige Altach-Profi trug sieben Jahre das Trikot der Vorarlberger und beendete 2019 beim SCRA seine Profikarriere.



Altach-Geschäftsführer Christoph Längle hat sich bei “Sky” zu den Gerüchten um ein Engagement von Aigner geäußert.

“Hannes Aigner hat einen Stein im Brett. Er hat auch Qualitäten, die auf so einen Job hindeuten könnten. Ich möchte mich aber nicht an Spekulationen beteiligen”, sagte Längle. Man sein in den letzten Wochen in “intensivere Gespräche eingestreten” und werde einen Namen präsentieren, “wenn es so weit ist”.