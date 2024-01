Lafnitz-Spielmacher wechselt in erste kroatische Liga

Erstliga-Wechsel für einen Lafnitz-Profi: Jurica Poldrugac wechselt vom oststeirischen Zweitligisten in die höchste kroatische Liga zu NK Varazdin.

Der kroatische Mittelfeldspieler wechselt damit nach zweieinhalb Jahren in Österreich bei Allerheiligen und Lafnitz zurück in seine Heimat und wird erstmals erstklassig spielen. In der bisherigen Saison gelangen Poldrugac in 16 Pflichtspielen sechs Tore und fünf Assist.

Sein neuer Verein Varazdin liegt in der HNL derzeit auf dem siebten Rang und befindet sich nur sechs Punkte hinter den Europacup-Plätzen.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.