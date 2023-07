Lafnitz zieht in zweite ÖFB-Cup-Runde ein

Die erste Runde des ÖFB-Fußball-Cups ist mit einem Favoritensieg des SV Lafnitz in Neusiedl am See eingeläutet worden.

Der Zweitligist setzte sich beim Vertreter der Regionalliga Ost am Donnerstagabend mit 4:1 (3:0) durch. Schon nach nicht einmal 30 Minuten stand es 3:0 für die Gäste, für die Jurica Poldrugac doppelt traf. Neusiedl gelang aus einem durch Sebastian Toth verwandelten Elfmeter das Ehrentor zum zwischenzeitlichen 1:3.

Am morgigen Freitag finden zehn weitere Spiele statt, u.a. sind Austria Wien und der LASK im Einsatz. Die übrigen Partien der ersten Cup-Runde finden am Samstag und Sonntag statt.



(APA/Red.)

Bild: GEPA