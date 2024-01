Laimer bei Bayern-Sieg erneut auf ungewohnter Position – Musiala glänzt

Mit seinem Doppelpack und mehreren guten Offensivaktionen war Jamal Musiala am Freitagabend der herausragende Akteur beim 3:0 des FC Bayern gegen Hoffenheim. Der 20-Jährige hatte „richtig Spaß“, wie er sagte. „Daran kann er gerne anknüpfen“, meinte Thomas Tuchel. Der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters würde in der Winter-Transferperiode gerne noch einen zweikampfstarken rechten Außenverteidiger verpflichten. Gegen die TSG spielte erneut Konrad Laimer rechts hinten.

„Wir versuchen natürlich, den Kader zu ergänzen. Wir halten die Augen offen“, sagte Tuchel. Die Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers ist für den Bayern-Coach dagegen nicht mehr vordringlich, nachdem man per Leihe Allrounder Eric Dier bekommen hat. Im Moment bestehe „nicht der allergrößte Bedarf“, sagte Tuchel.

Laimer aktuell Rechtsverteidiger

Es gehe auch darum, allen Akteuren auf dieser Position Spielzeit zu garantieren. Neben den etablierten Joshua Kimmich und Leon Goretzka sei ein Youngster wie Aleksandar Pavlovic (19) fast schon zu „einer vollwertigen Alternative“ geworden. Und ÖFB-Teamspieler Laimer ist eigentlich auch Mittelfeldspieler. Aktuell ist der Salzburger aber rechts hinten gesetzt, weil Noussair Mazraoui mit dem marokkanischen Nationalteam den Afrika-Cup bestreitet.

Dier soll in erster Linie in der Abwehr die Optionen vergrößern. Gegen Hoffenheim zählte der Engländer noch nicht zum Kader, er soll im Kurz-Trainingslager in Portugal in das Team integriert und spielfit gemacht werden.

In der Offensive läuft es dank Akteuren wie Harry Kane, Leory Sané und eben Musiala für die Bayern derzeit blendend. „Das war ein super Spiel. Wir sind alle hungrig, viele Tore zu machen“, betonte Musiala am Freitag. Es waren seine Saisontore vier und fünf. „Jamal ist sehr fokussiert. Es ist ihm sehr wichtig, gute Statistiken zu haben, Tore und Vorlagen“, sagte Tuchel, der Musiala eine große Karriere prophezeit. „Der Weg geht steil nach oben, weil Jamal alles hat, was man braucht.“

Dass am Tag des Münchner Gedenkens an die verstorbene Fußball-Lichtgestalt Franz Beckenbauer ein begnadeter Künstler wie Musiala herausstach, war stimmig. Der aktuelle Bayern-Star hat den „Kaiser“ zwar nicht als Fußballer erlebt, aber Beckenbauers Bedeutung für den FC Bayern ist ihm bewusst. „Er ist eine Legende hier. Wir wollten auch den Sieg für ihn holen“, sagte der Youngster. Beckenbauer war am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

(APA)

Bild: Imago