Laimer erstmals als Österreichs Fußballer des Jahres ausgezeichnet

Konrad Laimer ist erstmals in seiner Karriere als Österreichs Fußballer des Jahres geehrt worden.

Der Bayern-München-Profi erhielt den Pokal für 2025 am Freitag vor dem ersten WM-Testspiel des ÖFB-Teams gegen Ghana in Wien aus den Händen von APA-Sportchefin Birgit Egarter. Laimer hatte die von der APA – Austria Presse Agentur unter den zwölf Bundesliga-Trainern durchgeführte Wahl klar vor Christoph Baumgartner, der 2024 triumphiert hatte, und Marko Arnautovic gewonnen.

Zehn der zwölf Trainer wählten Laimer auf Platz eins. Der 28-jährige Salzburger wurde mit den Bayern im Vorjahr als unumschränkter Stammspieler erstmals in seiner Laufbahn deutscher Meister. In der ersten erfolgreichen WM-Qualifikation des ÖFB-Teams seit jener für 1998 gelang ihm u.a. im wichtigen Auswärtsspiel in Bosnien das Siegestor zum 2:1. Im Test gegen Ghana saß der Allrounder vorerst auf der Ersatzbank.

(APA) / Bild: GEPA