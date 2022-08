Laimer gegen Stuttgart nicht im Leipzig-Kader

via

via Sky Sport Austria

RB Leipzig startet am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart in die neue Spielzeit. Beim Blick auf die Aufstellung und den Kader fehlt überraschend der Name von Konrad Laimer.

Der ÖFB-Teamspieler wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Sein Fehlen gegen Stuttgart versetzte einige RB-Anhänger zunächst in Aufregung, allerdings das nichts mit einem möglichen Transfer zum deutschen Rekordmeister zu tun. RB Leipzig klärte kurz vor dem Anpfiff über den Grund auf.

„Konni Laimer ist gestern im Training umgeknickt. Daher fehlt er heute leider mit leichten Sprunggelenksproblemen. Werd schnell wieder fit, Konni“, twitterte der amtierende DFB-Pokalsieger.

ℹ️

Konni #Laimer ist gestern im Training umgeknickt. Daher fehlt er heute leider mit leichten Sprunggelenksproblemen. Werd schnell wieder fit, Konni 👊 — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 7, 2022

Tedesco über Laimer: „Zeit läuft für uns“

Die ungeklärte Situation über einen möglichen Wechsel von Laimer belastet RB-Trainer Domenico Tedesco wenig. „Diese schwebenden Themen wünscht sich natürlich keiner. Weder der Spieler, noch der Verein, erst recht nicht der Trainer. Aber es läuft die Zeit für uns, irgendwann werden wir keinen Spieler mehr abgeben“, sagte Tedesco am Freitag und betonte, dass, wenn ein Spieler abgegeben werde, der Verein selbst wieder aktiv werden müsse: „Je später wir einen Spieler gehen lassen würden, um so weniger Zeit hätten wir zur Verfügung, selbst zu reagieren.“

Laimer verhalte sich sehr professionell und fokussiert. Er spreche hin und wieder mit ihm, ob es einen neuen Stand gebe. „Aber es ist kein großes Thema. Er trainiert gut, ist auf dem Platz sehr aufmerksam. Auf Konni Laimer kann man sich 100 Prozent verlassen“, sagte Tedesco.

Nach Sky Infos gibt es derzeit keine Entwicklung in den Verhandlungen zwischen Leipzig und Bayern. Zum jetzigen Zeitpunkt wird er bei den Roten Bullen bleiben.

(skysport.de) / Bild: Imago