Laimer trifft mit dem FC Bayern auf St. Pauli: Die Deutsche Bundesliga am Samstag live bei Sky Sport

Die Bayern mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer sind am Samstagabend im „Tipico Topspiel der Woche“ auswärts beim FC St. Pauli gefordert – live ab 17:30 Uhr

Wenige Stunden zuvor empfängt Marcel Sabitzer mit Borussia Dortmund Bayer Leverkusen

Christian Ilzer und seine TSG Hoffenheim sind schon am Freitag im Einsatz und treffen auf den FC Augsburg

In der Deutschen Bundesliga steht der 29. Spieltag an und am Samstag um 18:30 Uhr kommt es beim 500. „Tipico Topspiel der Woche“ auf Sky zum Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem Rekordmeister aus München. Der Spitzenreiter marschiert weiter Richtung Titel, auch wenn letzte Woche gegen Freiburg bis in die Schlussminuten gezittert werden musste. Tom Bischof (82., 90.+2) und Lennart Karl (90.+9) drehten einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg. Der FC St. Pauli hingegen steckt weiter tief im Abstiegskampf. Die Hamburger holten zuletzt immerhin einen Zähler gegen Union Berlin. Machen die Bayern die nächsten großen Schritte auf dem Weg zur Meisterschaft oder können die Kiezkicker für eine große Überraschung sorgen?

Ebenfalls am Samstag ist der erste Verfolger Borussia Dortmund im Einsatz. Der BVB empfängt um 15:30 Uhr das sechstplatzierte Bayer 04 Leverkusen zum Spitzenspiel. Beide Mannschaften gingen am letzten Spieltag als Sieger aus ihren jeweiligen Duellen hervor. Die Dortmunder besiegten im Topspiel den VfB Stuttgart dank Toren von Karim Adeyemi und Julian Brandt in der Nachspielzeit mit 2:0. Die Werkself konnte in einem richtigen Torspektakel gegen Wolfsburg einen 1:3-Rückstand in einen 6:3-Sieg umwandeln. Doch während der BVB die Qualifikation zur Champions League schon so gut wie sicher in der Tasche hat, muss Bayer einen Gang zulegen. Vier Punkte liegt das Team von Trainer Kasper Hjulmand hinter den ersehnten vierten Platz.

Ebenfalls im Kampf um die Champions League-Plätze steckt die TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer. Die Kraichgauer treffen am „Flutlicht-Freitag“ um 20:30 Uhr auswärts auf den FC Augsburg. Beide Teams stecken in einer kleinen Krise. Die Augsburger sind seit vier Spielen ohne Sieg, immerhin gab es zuletzt einen Punkt gegen den HSV nach zwischenzeitlich drei Niederlagen in Serie. Der TSG gelang nur ein Sieg in den letzten sechs Partien, einer 0:5-Klatsche gegen Leipzig folgte am letzten Spieltag ein 1:2 gegen Mainz. Gelingt Hoffenheim der Befreiungsschlag oder kommt Augsburg wieder in die Erfolgsspur?

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Samstag bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: FC Augsburg – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1

15:00 Uhr: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 5 und 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ FC St. Pauli – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD und ab 17:45 Uhr im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago