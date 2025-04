Laimer über Sitznachbar Müller: „Ein Unikat“

Konrad Laimer blickt dem nahenden Abschied von Thomas Müller beim deutschen Rekordmeister Bayern München mit Wehmut entgegen. „Man kann Thomas Müller nicht ersetzen, er wird immer ein Unikat bleiben“, sagte der ÖFB-Teamspieler bei einer Medienrunde: „Ich will die letzten Wochen mit ihm genießen, wie jeder einzelne von uns. Da können wir viel lernen.“

Mit Müller, dessen Vertrag in München nach 17 Profi-Jahren und gegen seinen Willen nicht verlängert wird, spielt Laimer seit 2023 bei den Bayern zusammen. Es habe ihm in dieser Zeit „sehr viel Spaß“ gemacht, mit Müller „in der Kabine zu sein und auf dem Platz zu stehen“, sagte der 27-Jährige: „Er ist einer der größten Spieler, die es gibt und der mir sehr viel helfen konnte in den letzten zwei Jahren.“

Da er in der Kabine neben ihm saß, habe er genug „Sprüche von ihm abbekommen oder mitbekommen“, erzählte Laimer mit einem Grinsen: „Er ist wie er ist, er ist hundert Prozent echt in dem, was er macht“. Es mache Müller als Person aus, „dass er egal, wo er ist, so viel Energie, Freude und Spaß reinbringt und jeden um sich herum besser machen kann.“

Laimer: “Müller kann immer für eine Magie sorgen“

(SID) / Artikelbild: Imago