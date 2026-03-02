Laimer-Verlängerung stockt – holt Bayern neuen Rechtsverteidiger?

Wie Sky Sport bereits enthüllte, zählt Givairo Read von Feyenoord zu den Kandidaten, mit denen sich der Rekordmeister intensiv beschäftigt. Nun taucht ein neuer Name auf der Bayern-Liste auf.

Die Bayern haben ein portugiesisches Top-Talent auf dem Zettel!

Die Suche nach einem weiteren Rechtsverteidiger läuft. Die Gespräche mit der Read-Seite werden konkreter, allerdings ist der Niederländer in dieser Spielzeit verletzungsanfällig und das finanzielle Gesamtpaket wird aufgrund von zahlreichen Interessenten ziemlich teuer. Aus diesem Grund beschäftigt sich der deutsche Meister auch mit anderen Kandidaten. Nach exklusiven Sky Sport Informationen gibt es nun einen neuen Namen auf der Liste: Daniel Banjaqui.

Der 17-Jährige (Vertrag bis 2027) gilt als Top-Talent auf der Rechtsverteidiger-Position und spielt aktuell für die zweite Mannschaft von Benfica. Zu seinen Stärken zählen vor allem sein Tempo und seine Physis. Darüber hinaus zeichnet sich der Portugiese durch ausgeprägten Offensivdrang aus.