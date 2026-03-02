Laimer-Verlängerung stockt – holt Bayern neuen Rechtsverteidiger?
Während die heiße Saisonphase erst bevorsteht, plant der FC Bayern schon am Kader für die neue Spielzeit. Unter anderem möchten sich die Münchner auf der Rechtsverteidiger-Position verstärken.
Wie Sky Sport bereits enthüllte, zählt Givairo Read von Feyenoord zu den Kandidaten, mit denen sich der Rekordmeister intensiv beschäftigt. Nun taucht ein neuer Name auf der Bayern-Liste auf.
Die Bayern haben ein portugiesisches Top-Talent auf dem Zettel!
Die Suche nach einem weiteren Rechtsverteidiger läuft. Die Gespräche mit der Read-Seite werden konkreter, allerdings ist der Niederländer in dieser Spielzeit verletzungsanfällig und das finanzielle Gesamtpaket wird aufgrund von zahlreichen Interessenten ziemlich teuer. Aus diesem Grund beschäftigt sich der deutsche Meister auch mit anderen Kandidaten. Nach exklusiven Sky Sport Informationen gibt es nun einen neuen Namen auf der Liste: Daniel Banjaqui.
Der 17-Jährige (Vertrag bis 2027) gilt als Top-Talent auf der Rechtsverteidiger-Position und spielt aktuell für die zweite Mannschaft von Benfica. Zu seinen Stärken zählen vor allem sein Tempo und seine Physis. Darüber hinaus zeichnet sich der Portugiese durch ausgeprägten Offensivdrang aus.
Wie ist der Stand bei Laimer?
Während Banjaqui zwar ein sehr interessantes Profil mitbringt, genießt ein Read-Transfer aber weiterhin Priorität an der Isar.
Allerdings hängt die Rechtsverteidiger-Suche auch von Konrad Laimer und dessen Zukunft ab. Der 28-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2027. Der Verein möchte mit dem ÖFB-Teamspieler gerne verlängern, jedoch stocken aktuell die Vertragsverhandlungen, da die Vorstellungen beim Thema „Gehalt“ aktuell noch auseinanderliegen. Sollte sich Laimer für eine Veränderung und einen Bayern-Abschied entscheiden, hätte dies Einfluss auf das gesuchte Spielerprofil für die Rechtsverteidiger-Position.
(Florian Plettenberg & Jonas Gerhartz – skysport.de)
