Lainer nach Comeback: „Emotionalstes Spiel meiner Karriere“

Zumindest für Stefan Lainer geriet die Niederlage mit Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg (1:2) am Sonntag zur Nebensache. „Das war das emotionalste Spiel meiner Karriere. Für mich persönlich zählt der Glücksmoment, wieder auf dem Platz zu stehen“, sagte der Österreicher, der sechs Monate nach seiner Krebs-Diagnose sein Bundesliga-Comeback gegeben hatte.

Der Rechtsverteidiger wurde bei seiner Einwechslung ebenso von den Fans gefeiert wie nach dem Spiel beim Gang in die Kurve. „Da wurde mir bewusst, dass 50.000 oder 60.000 Fans immer in Gedanken dabei waren. Das waren unfassbare Gefühle, das kann man gar nicht in Worte fassen“, sagte er.

Lainer, der seit 2019 in Mönchengladbach spielt und bei der Borussia noch einen Vertrag bis zum Saisonende besitzt, war im vergangenen Sommer an Lymphknotenkrebs erkrankt. „Die Niederlage ist für mich persönlich ein bisschen im Hintergrund. Ich bin wieder zurück, ich freue mich sehr auf die Zukunft“, sagte der 31-Jährige.

Seoane: „Er ist ein Vorbild für alle hier in puncto Kämpfernatur und Herz, das er mitbringt“

Auch Trainer Gerardo Seoane sprach von „zwei Gefühlswelten“ nach der verdienten Niederlage. „Wir sind enttäuscht vom Resultat, aber freuen uns extrem, dass die Leidenszeit für Stevie und seine Familie vorbei ist. Er ist ein Vorbild für alle hier in puncto Kämpfernatur und Herz, das er mitbringt. Er hat so die Krankheit besiegt und kann jetzt wieder der Mannschaft helfen“, sagte der Schweizer.

Sportdirektor Nils Schmadtke kündigte an, bald eine Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung mit Lainer zu treffen. „Wir sind mit dem Management von Stevie in Kontakt. Alles zu seiner Zeit“, sagte er.

(SID) / Bild: Imago