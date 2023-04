Lakers gewinnen zum Play-off-Auftakt in Memphis

Die Los Angeles Lakers haben in der ersten Runde des NBA-Play-offs einen Auftaktsieg geholt. In Memphis gewann der Rekordmeister am Sonntag gegen die Grizzlies 128:112 und ging in der „best of seven“-Serie mit 1:0 in Führung. Bester Werfer für die Lakers war unerwartet keiner der Stars, sondern der Japaner Rui Hachimura mit 29 Punkten. Auch Austin Reaves überzeugte mit 23 Punkten.

Die Grizzlies müssen sich auch um ihren besten Spieler, Ja Morant, sorgen. Er fiel im Schlussviertel auf sein Handgelenk und wurde danach nicht mehr eingesetzt. Morant beendete die Partie mit 18 Punkten, bester Werfer für die Grizzlies war Jaren Jackson Jr. mit 31 Zählern.

(APA) / Bild: Imago