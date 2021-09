Lakers trennen sich von Gasol – Rückkehr nach Spanien?

via

NBA-Rekordmeister Los Angeles Lakers hat sich nach nur einem Jahr vom spanischen Starspieler Marc Gasol getrennt. Die Kalifornier geben den 36-Jährigen im Rahmen eines Tauschgeschäfts an die Memphis Grizzlies ab, Gasol soll laut ESPN-Informationen aber nicht noch einmal in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga für seinen früheren Klub auflaufen und in seine Heimat zurückkehren.

Gasol, 2019 NBA-Champion mit den Toronto Raptors, war vor der vergangenen Saison nach L.A. gegangen. In Memphis hatte der Center seine ersten elf NBA-Jahre verbracht. Die Lakers bekommen nach eigenen Angaben für Gasol und einen Zweitrundenpick im Draft 2024 von den Grizzlies die Rechte am Chinesen Wang Zhelin (27). L.A. hatte zuletzt in Dwight Howard und DeAndre Jordan zwei Center geholt.

Welt- und Europameister Gasol war zuletzt nach den Olympischen Spielen in Tokio gemeinsam mit seinem älteren Buder Pau (41) aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Pau Gasol, mit den Lakers zweimal Meister, hatte sich im Februar seinem Heimatverein FC Barcelona angeschlossen.

