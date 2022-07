Lakos wird Assistant Coach bei den Vienna Capitals

Nach dem Ende seiner langen Karriere wechselt Phil Lakos in den Trainerstab der Vienna Capitals. Der 41-Jährige ist der neue Assistant Coach von Cheftrainer Dave Barr, gab der Wiener Club der ICE-Eishockeyliga am Mittwoch bekannt. Lakos wird in seiner 20. Saison bei den Caps für das Team-Management und Video-Coaching verantwortlich sein.

Lakos kehrte 2003 in seine Heimatstadt zurück und hat mit Ausnahme der Saison 2008/09 (Innsbruck) stets für die Capitals gespielt. Nach 898 Ligaspielen für die Wiener und zwei Meistertiteln (2005, 2017) beendete der 121-fache Teamspieler im Frühjahr seine aktive Karriere.

(APA)

Bild: GEPA