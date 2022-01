Lampard kurz vor Trainerjob in der Premier League

Nach exakt einem Jahr Pause könnte Frank Lampard in Kürze einen Trainerjob in der Premier League übernehmen. Die Chelsea-Legende ist wohl Favorit auf den Posten beim FC Everton.

Die „Toffees“ trennten sich vor wenigen Wochen von Rafael Benitez. Demnach habe Lampard die Klubbosse von Everton beeindruckt und soll bald als neuer Chefcoach vorgestellt werden. Das berichtet u.a. Transferexperte Fabrizio Romano.

Der 43-jährige Lampard wurde im Jänner 2021 bei Chelsea von Thomas Tuchel abgelöst, seitdem war der Engländer vereinslos.

Frank Lampard will sign as new Everton manager in the coming hours, confirmed. Decision has been communicated also to Vitor Pereira and Duncan Ferguson tonight. 🔵 #EFC

Everton are preparing contracts and final clauses to complete the appointment. Frankie’s back.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022