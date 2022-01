Lamparter in Seefeld Zweiter

Johannes Lamparter hat am Samstag im zweiten zum Seefeld-Triple zählenden Bewerb der Nordischen Kombinierer nach Rang drei am Vortag den zweiten Platz geschafft.

Der Doppel-Weltmeister musste sich nur um 1,7 Sekunden dem Deutschen Vinzenz Geiger geschlagen geben. Der Salzburger baute allerdings seinen Vorsprung im Gesamt-Weltcup auf Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber (NOR), der am Samstag nur Achter wurde, auf über 100 Punkte aus. Ebenfalls in den Top Ten landeten Martin Fritz, der als Siebenter sein bestes Saisonergebnis schaffte, und Franz Josef-Rehrl als Neunter. ÖSV-Team-Oldie Lukas Klapfer wurde Elfter.

(APA)

Bild: GEPA