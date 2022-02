Lamparter und Co greifen im Kombi-Team-Bewerb nach Medaille

Im abschließenden Teambewerb von der Großschanze haben Österreichs Kombinierer bei den Olympischen Winterspielen in Peking am Donnerstag noch einmal Edelmetall im Visier.

Johannes Lamparter, Lukas Greiderer, Franz-Josef Rehrl und Martin Fritz wollen die Medaillenbilanz nach Bronze für Greiderer im Einzel von der Normalschanze aufpolieren. Gesprungen wird ab 09.00 Uhr (MEZ), der 4×5 km-Langlauf findet um 12.00 Uhr statt. Auch die alpinen Ski-Frauen hoffen auf Edelmetall.

ÖSV-Frauen wollen in alpiner Kombi reüssieren

In der alpinen Kombination starten für Österreich Ramona Siebenhofer, Christine Scheyer und Katharina Huber zunächst in der Abfahrt (03.30) und danach im Slalom (07.00). Eisschnellläuferin Vanessa Herzog versucht nach Rang vier über 500 m über die doppelte Distanz (09.30) das Unmögliche möglich zu machen und vielleicht doch noch mit einer Medaille nach Hause zu kommen.

Eiskunstläuferin Olga Mikutina startet derweil in der Kür (ab 11.00), als Kurzprogramm-18. läuft sie aber nicht um Edelmetall. Die Augen in dem Bewerb sind vor allem auf die 15-jährige Goldfavoritin Kamila Walijewa gerichtet, die im Mittelpunkt eines Doping-Eklats steht. Die Skicrosserinnen Christina Födermayr, Andrea Limbacher und Katrin Ofner müssen sich in der Qualifikation (04.30) beweisen, das Finale findet um 08.10 Uhr statt. Ski-Freestyler Marco Ladner hat in der Halfpipe seinen Qualifikations-Auftritt (05.30). Und im Eishockey-Finale der Frauen stehen sich wieder einmal Kanada und die USA gegenüber (05.10).

(APA)/Bild: GEPA