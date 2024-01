Lang erhält legendäre Rückennummer bei Rapid

Neuzugang Christoph Lang erhält beim SK Rapid eine legendäre Rückennumer. Der 22-Jährige wird künftig mit der Nummer „10“ auflaufen.

Der Offensivspieler tritt mit seiner Trikotnummer in die Fußstapfen von gefeierten Spielern wie Dejan Savicevic, Dietmar Kühbauer, Andreas Herzog, Josef Hickersberger, August Starek, Gerhard Hanappi und Alfred Körner.



Schon morgen Donnerstag könnte der zwölffache U21-Teamspieler sein Debüt in Grün-Weiß feiern, denn um 17:00 Uhr Ortszeit (= 15:00 Uhr österreichischer Zeit) steht im Rahmen des Trainingslagers in Belek das erste Testspiel an. Gegner ist der tschechische Tabellenvierte 1. FC Slovacko.

Von Herzog bis Kühn: Diese Spieler trugen seit 1990 die „10“ beim SK Rapid

