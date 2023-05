Lange Funktionssperre für Klagenfurt-Sportchef Imhof

via

via Sky Sport Austria

Nach seiner Roten Karte in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den LASK (1:1) ist Matthias Imhof, Geschäftsführer Sport von Austria Klagenfurt, vom Senat 1 des ÖFB mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro sowie einer Funktionssperre von einem Monat belegt worden. Das teilte die Liga am Montagabend mit.



„Wenn trotz VAR-Hinweis und Check eine derart krasse Fehlentscheidung getroffen wird, dann werde ich emotional und sicher auch laut. Es bringt uns nichts, wenn sich ein Schiedsrichter hinterher hinstellt und sich für einen Fehler entschuldigt“, äußerte sich Imhof in einer Reaktion seitens des Vereins.

Imhof kritisiert Schiedsrichter im Sky-Interview: „Hat richtig schlecht gepfiffen heute“

