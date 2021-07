Lange Pause! Trainer Rooney verletzt eigenen Spieler

Mit Jason Knight fällt nun ein weiterer Profi mit einer Knöchelverletzung aus und der Kader schrumpft auf acht Spielfähige Zweitliga-Kicker. Das Besondere: Der Mittelfeldspieler wurde von seinem eigenen Trainer verletzt. Rooney trainierte aufgrund des derzeitigen Personalmangels selbst mit und erwischte seinen Schützling in einem Zweikampf so schwer, dass dieser wohl mehrere Wochen ausfällt.

Rooney: “Unmöglich, eine Mannschaft aufs Feld zu bringen”

Schon vor dem Zwischenfall hatte der ehemalige Profi von Manchester United und heutige Coach geklagt, dass es kaum möglich sei, eine Mannschaft zu stellen.

“Wenn wir in den nächsten zwei Wochen keine Spieler holen, weiß ich nicht, wie wir eine Mannschaft für den Saisonstart aufstellen sollen. (…) Ich habe keinen einzigen Innenverteidiger unter Vertrag, es gibt zwei sehr junge Spieler in der U23 und U18. Es wäre unmöglich für mich, eine Mannschaft aufs Feld zu bringen”, monierte Rooney am Sky Mikrofon vor einigen Tagen.

