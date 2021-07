Langer oder Fraisl? Schalke-Coach Grammozis legt sich in Torhüterfrage fest

via

via Sky Sport Austria

Nach dem positiven Coronatest von Torhüter Ralf Fährmann hat Fußball-Bundesliga-Absteiger Schalke 04 keinen weiteren Coronafall zu vermelden.

Einen Tag vor dem Zweitliga-Saisonauftakt gegen den Hamburger SV (Freitag, 20.30 Uhr LIVE auf Sky) war eine zweite Testreihe im Rahmen des freiwilligen Quarantäne-Trainingslagers des Klubs erneut negativ, wie S04 am Donnerstagmorgen mitteilte.

Langer rückt ins Tor

“Ich würde lügen, wenn ich sage, dass uns das unangetastet gelassen hat”, sagte Trainer Dimitrios Grammozis auf der Pressekonferenz am Donnerstag: “Aber wir jammern nicht rum. Trotz der speziellen Situation finde ich es sehr positiv, wie wir das hingenommen haben.”

Trotz der Verpflichtung des Österreichers Martin Fraisl am Mittwoch wird Routinier Michael Langer gegen den HSV im Tor stehen, wie Grammozis bestätigte.

Grammozis: Deshalb wurde Fraisl verpflichtet

Am Montag hatte Schalke aufgrund des positiven Schnelltests von Fährmann sein Nachmittagstraining abgesagt, der PCR-Test bestätigte den Verdacht. Am Dienstag begab sich die Mannschaft daraufhin in ein Kurz-Trainingslager, “um mögliche Infektionsketten zu verhindern”.

(SID) / Bild: Imago