Langfristiger Deal! Piastri verlängert bei McLaren

McLaren verkündet bereits vor dem Formel 1-Saisonstart die erste gute Nachricht für alle Fans! Oscar Piastri verlängert seinen Vertrag beim amtierenden Konstrukteursmeister McLaren um mehrere Jahre. Das gab der Rennstall am Dienstagabend offiziell bekannt.

„Ich bin sehr stolz darauf, dieses legendäre Team noch viele Jahre lang zu vertreten“, wird Piastri in der Pressemitteilung von McLaren zitiert. Eine genau Vertragslaufzeit wurde nicht bekanntgegeben. Es wird aber von einem „multi-year contract“ gesprochen. Sein ursprünglicher Vertrag lief bis noch bis Ende 2026.

Der 23-jährige Australier fährt seit 2023 für McLaren. Piastri hat in seiner Motorsportkarriere immer wieder beeindruckt. Er stieg schnell auf, wurde Meister in der Formel 2 und der Formel 3, bevor er in seiner ersten Saison mit McLaren ein Sprintrennen gewann und auch in Japan und Katar auf dem Podium stand.

In der abgelaufenen Saison belegte er mit 292 Punkten den vierten Platz in der WM-Gesamtwertung hinter Weltmeister Max Verstappen (Red Bull/437 Punkte), seinem Teamkollegen Lando Norris (374 Punkte) und Charles Leclerc (Ferrari/356 Punkte).

Die Statements aller Beteiligten zum Piastri-Deal:

Piastri: „Es ist ein großartiges Gefühl zu wissen, dass ich Teil der langfristigen Vision von McLaren bin. Das Team hat an mich geglaubt, als wir 2022 unterschrieben haben, und die Reise, die wir in den letzten beiden Saisons unternommen haben, um McLaren wieder an die Spitze des Sports zu bringen, war unglaublich. Im MTC arbeiten so viele talentierte und besondere Menschen, die mir geholfen haben, schon sehr früh in meiner Karriere ein Formel-1-Rennen zu gewinnen. Deshalb bin ich sehr stolz darauf, dieses legendäre Team noch viele Jahre lang zu vertreten. Ich freue mich darauf, als McLaren-Fahrer um die großen Preise zu kämpfen, und nach den fantastischen Erfolgen des letzten Jahres bin ich noch hungriger geworden, um an der Spitze zu bleiben.“

Zak Brown (CEO McLaren Racing): „Es ist fantastisch, Oscars Vertragsverlängerung mit McLaren zu bestätigen. Er ist nicht nur ein unglaublich talentierter Fahrer, sondern seine Arbeitsmoral und seine kulturelle Passung innerhalb des Teams machten es zu einer Selbstverständlichkeit, seine Zeit in Papaya zu verlängern. Wir haben das beste Fahreraufgebot in der Startaufstellung, und in den letzten beiden Saisons haben wir gesehen, wie sehr Oscar das Team sowohl auf als auch neben der Strecke bereichert. Er hat in der vergangenen Saison mit dem Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft 2024 einen wichtigen Beitrag zu unserem Vermächtnis geleistet. Wir sind also alle gespannt, was wir in den kommenden Jahren erreichen können, wenn wir weiterhin gemeinsam um Weltmeisterschaften kämpfen.“

Andrea Stella (Teamchef McLaren F1): „Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Oscar ist ein Symbol für unseren Glauben und unser Vertrauen in ihn als Fahrer und spiegelt unser gemeinsames Bestreben wider, unseren Kampf um die Meisterschaft fortzusetzen. Es war ein Vergnügen, mit Oscar in den letzten beiden Saisons zusammenzuarbeiten, und er hat immer wieder bewiesen, wie beeindruckend sein Talent, seine Entschlossenheit und seine Arbeitsmoral als Fahrer und sein Beitrag zu unserem Team und unserer Kultur als Mensch sind. Zusammen mit Lando haben wir das, was wir auf lange Sicht brauchen, um weiter voranzukommen. Ich freue mich darauf, Oscar weiterhin dabei zu beobachten, wie er sich als Fahrer entwickelt, und weiß, dass viele Erfolge vor ihm liegen.“

(sport.sky.de)/Bild: Imago