Langfristiger Vertrag: Bajic verlängert in Ried

Neuer, langfristiger Vertrag für einen Ried-Leistungsträger: Ante Bajic bleibt den Innviertlern auch in den nächsten Jahren erhalten.

Der SVR-Offensivspieler verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2030 um drei weitere Jahre. Seit 2022 ist der Stammspieler zurück in Ried, davor kickte der Flügelspieler schon seit 2018 bei der SVR.

„Wir sind sehr stolz, mit Ante Bajic einen weiteren Schlüsselspieler unserer Mannschaft langfristig an den Verein binden zu können“, freut sich Geschäftsführer Sport, Wolfgang Fiala, über den Verbleib des Ried-Profis.

Bajic: Klassenerhalt „war verdient“

In der aktuellen Saison überzeugte Bajic mit fünf Toren und sieben Assist in seinen 28 Liga-Saisonspielen. Durch die Teilnahme am Europacup-Playoff haben die Rieder zudem ab dieser Woche noch die Chance auf eine Europacup-Teilnahme, müssen dafür aber zunächst den Wolfsberger AC im Halbfinal-Heimspiel bezwingen (morgen ab 18:30 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!).

(Red.)

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