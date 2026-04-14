Langjährig bei Austria Lustenau: Roger Prinzen gestorben

Roger Prinzen ist tot. Der 57-Jährige verstarb am Montagabend überraschend, wie der 1. FC Heidenheim am Dienstag bekanntgab.

Ein wichtiger Abschnitt seiner Laufbahn führte ihn nach Österreich: Beim SC Austria Lustenau war Prinzen in verschiedenen Rollen tätig: Als Spieler, Trainer und Mitarbeiter prägte er den Klub über mehrere Jahre hinweg.

Als aktiver Profi spielte der Defensivmann in der Bundesliga für Wattenscheid 09, zudem lief er unter anderem für Darmstadt 98, Greuther Fürth und Hannover 96 auf. Auch als Trainer sammelte er internationale Erfahrung in Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Beim 1. FC Nürnberg übernahm er zudem zweimal interimistisch das Amt des Cheftrainers in der Deutschen Bundesliga.

Zuletzt war Prinzen seit 2018 beim 1. FC Heidenheim engagiert, wo er als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig war.

(Red.) / Bild: GEPA