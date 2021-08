Lars Söndergaard bei DAB über seine Zeit in Österreich: “Ich bin weiterhin sehr verbunden mit Österreich”

In der 118. Ausgabe von DAB | Der Audiobeweis war Lars Söndergaard zu Gast. Der Cheftrainer der dänischen Frauen-Nationalmannschaft und Ex-Trainer diverser österreichischen Vereine sprach unter anderem über seine Zeit in Österreich, die Erfolgschancen von Salzburg im Champions League-Playoff gegen Bröndby IF und seine Tätigkeit im Frauenfußball:

…über seine liebsten Erinnerungen an seine Zeit in Österreich: „Vor einem Jahr hat meine Frau zu mir gesagt, dass ich ein bisschen aufräumen muss. Da habe ich Zeitungen gesehen, von meiner Zeit in Österreich. Es war schön, mich zurückzuerinnern und es kamen viele Geschichten auf, die ich schon vergessen habe. Da war meine Zeit in Salzburg, wo ich zum ersten Mal Cheftrainer war, dann die Europacup-Zeit mit Austria Wien, wo wir es geschafft haben, ins Viertelfinale zu kommen. Darauf erinnere ich mich mit viel Freude zurück. Aber auch auf meine ganze Zeit. Ich bin weiterhin sehr verbunden mit Österreich. Ich habe eine kleine Ferienwohnung in Altenmarkt und wir kommen jeden Winter und auch oft im Sommer. Ich verfolge das Ganze nicht so genau, aber ich weiß schon, was in Österreich passiert.“

DAB | Der Audiobeweis mit Lars Söndergaard – Folge 118



Bild: GEPA