Las Vegas Raiders finden neuen Headcoach

Die Las Vegas Raiders haben offenbar ihren neuen Headcoach gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten in den USA zufolge soll Klint Kubiak, der bisherige Offensive Coordinator von den Seattle Seahawks, die Franchise übernehmen. Weil Seattle am Sonntag in Santa Clara/Kalifornien noch gegen die New England Patriots um den Titel spielt, kann der erwartete Deal jedoch jetzt noch nicht abgeschlossen werden.

Kubiak (38), dessen Vater Gary bereits Headcoach in der NFL war (Houston Texans, Denver Broncos), wäre schon der fünfte Cheftrainer der Raiders seit 2021. Weil er in Seattle in nur einer Saison eine der spektakulärsten Angriffsreihen der Liga geformt hat, galt er als einer der begehrtesten Trainerkandidaten der NFL.

Die Raiders mit Anteilseigner Tom Brady stehen nach einer Saison mit 3:14 Siegen vor dem Neuaufbau. Chefcoach Pete Carroll wurde nach nur einer Spielzeit entlassen.

Für Kubiak wäre Las Vegas bereits das sechste Team in den vergangenen sechs Jahren. Vor seinem Wechsel nach Seattle war er als Offensive Coordinator für die New Orleans Saints tätig. Auch für die San Francisco 49ers, Denver Broncos und Minnesota Vikings hat er schon gearbeitet.

Bei den Raiders findet er eine Offensive vor, die in allen wichtigen Statistiken am Liga-Ende rangiert. Neben Chef Carroll wurden auch Offensive Coordinator Chip Kelly und Special Teams Coordinator Tom McMahon gefeuert.

Der Neuaufbau steht jedoch unter günstigen Vorzeichen: Las Vegas darf beim Draft an erster Stelle auswählen. Es gilt als sicher, dass sich die Raiders für Quarterback Fernando Mendoza von den Indiana Hoosiers entscheiden werden, den Gewinner der Heisman Trophy für den besten College-Spieler.

(SID) / Bild: Imago