via

via Sky Sport Austria

Das Football-Team Las Vegas Raiders spendet eine Million US-Dollar für die Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen an Schulen im texanischen Uvalde.

Dort waren Ende Mai von einem 18-Jährigen bei einem Amoklauf an einer Schule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen worden. Raiders-Eigentümer Mark Davis gab an, dass ihn ein Gespräch mit dem in Uvalde lebenden Ex-Raiders-Spieler Vann McElroy zur Spende bewogen habe.

(APA)/Bild: Imago