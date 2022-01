LASK baut Betreuerteam um

via

via Sky Sport Austria

Der nur auf Tabellenrang neun liegende LASK hat im Betreuerteam umgestellt.

Maximilian Ritscher fungiert künftig als zusätzlicher Co-Trainer von Chefcoach Andreas Wieland. Der von der Admira kommende Dino Buric wird Sportkoordinator. Der nach wie vor als Ersatztormann im Kader stehende Thomas Gebauer ist der neue Teammanager, wie die Linzer am Montag bekanntgaben. In die Vorbereitung startet der LASK am Donnerstag.

