LASK beendet Jahr mit Testspiel-Remis gegen Bayreuth

Der LASK hat das Jahr 2022 mit einem Testspiel-Unentschieden beendet. Gegen den deutschen Drittligisten SpVgg Bayreuth gab es in Pasching ein 0:0.

Beide Mannschaften rotierten zur Pause, bei den Linzern kam in Halbzeit zwei Testspieler Jovan Lukic zum Einsatz. Der LASK bleibt in drei Testspielen im Dezember damit ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis).

„Es waren zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Im ersten Durchgang war es bis auf den Torerfolg unsererseits ein wirklich guter Auftritt, im zweiten Durchgang war dann eine Mannschaft am Platz, die in dieser Formation bisher selten zusammengespielt hat. Dennoch haben’s die Jungs auch da gut gemacht und so war’s ein gelungener Abschluss unseres ersten Vorbereitungs-Blocks“, wird LASK-Cheftrainer Dietmar Kühbauer nach dem Spiel in einer Vereinsaussendung zitiert.

(LASK) / Bild: GEPA