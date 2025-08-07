LASK bindet Innenverteidiger langfristig

Der LASK hat die Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Andres Andrade bekanntgegeben.

Der Defensivspieler prolongiert seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Kontrakt vorzeitig um ein Jahr bis 2028.

Andrade beim LASK gesetzt

Andrade kam im Sommer 2018 zum damaligen Kooperationsverein FC Juniors in die zweite Liga. Seit August 2020 gehört der Teamspieler aus Panama zum Stammkader der Oberösterreicher, unterbrochen von einem zweijährigen Aufenthalt bei Arminia Bielefeld.

Bis dato absolvierte Andrade insgesamt 111 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Linzer, in diesen Zeitraum entfielen außerdem drei Tore und zehn Vorlagen. Zuletzt traf Andrade beim 4:0-Auftakterfolg im ÖFB-Cup gegen den Wr. Sport-Club.

Geschäftsführer Bresilla: „Andrade ein Schlüsselspieler“

Geschäftsführer Mag. Mergim Bresilla meinte: „Andres Andrade ist ein absoluter Schlüsselspieler für uns – auf und abseits des Platzes. Mit seiner Mentalität, seiner Zweikampfstärke und der Erfahrung als Nationalspieler Panamas bringt er genau das mit, was wir beim LASK verkörpern wollen. Dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen können, freut uns riesig und ist ein starkes Zeichen für unsere sportliche Zukunft.“

Sportdirektor Dino Buric sagte: „Wir freuen uns sehr, dass es uns trotz zahlreicher Angebote anderer Klubs gelungen ist, den Vertrag mit Andres frühzeitig zu verlängern. Er nimmt in unserer Mannschaft eine zentrale Rolle ein, nicht nur als zuverlässiger Leistungsträger auf dem Platz, sondern auch als Führungsspieler außerhalb des Feldes sowie mittlerweile als Vize-Kapitän. Darüber hinaus ist er mit seiner Einstellung, seinem Ehrgeiz und seiner fußballerischen Qualität enorm wichtig für die Entwicklung unserer jungen Spieler, die jeden Tag von ihm lernen können.“

(Red./LASK)

Bild: GEPA